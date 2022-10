As candidatas eram Thayenne Laíse, Nicolly Brito e Suellen Alexandre do 8º ano - DIVULGAÇÃO/TIAGO FERRAZ

Publicado 30/10/2022 11:00

A Escola Municipal Irena Sendler, em Mesquita, promoveu um evento em alusão ao cantor Paulinho da Viola e um concurso musical com premiação para os primeiros colocados. A final do “The Irena Voice” foi composta por três alunas que se inscreveram e passaram por todas as etapas de seletivas. As candidatas eram Thayenne Laíse, Nicolly Brito e Suellen Alexandre.



O trio cursa o 8º ano e todas têm 14 anos de idade. No mais, quem saiu vitoriosa foi Suellen Andrade, moradora do Centro de Mesquita, que interpretou a canção “Dança da Solidão”.



“É muito gratificante. Não me imaginei chegar até aqui. Sendo sincera, eu nem ia me inscrever no concurso, mas Deus sabe de todas as coisas. Foi minha amiga que me convenceu, mas não foi só isso. Ela pegou o papel e fez a minha inscrição. Depois disso, fui para as etapas, passei em todas e cheguei aqui”, lembra Suellen, que é apaixonada por música desde pequena.



O prêmio consistia em troféus, medalhas e caixas de som, de diferentes tamanhos, de acordo com os níveis.

Concurso musical "The Irena Voice" em Mesquita DIVULGAÇÃO/TIAGO FERRAZ



Segundo a pasta, as seletivas começaram em agosto, com os próprios profissionais da unidade — tudo formalizado, com a garantia de um edital. No entanto, o trabalho com a música não se restringe ao projeto. Ele já acontecia nas aulas de Educação Artística.



“Em todas as atividades, buscamos sempre trazer algo de cunho pedagógico e disciplinar. Costumo dizer que a educação é muito ampla e viva, o que acaba perpassando aquela ideia fria e padronizada desse setor social. Por isso, ocasiões desse tipo são essenciais. Além disso, os alunos se divertem enquanto adquirem aprendizados”, pontua a subsecretária municipal de Educação, Monique Rosa.

