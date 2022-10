Paço Municipal de Mesquita, na Baixada Fluminense - Divulgação

Paço Municipal de Mesquita, na Baixada Fluminense Divulgação

Publicado 27/10/2022 12:08

Devido ao dia 28 de outubro, Dia do Funcionário Público, não haverá expediente nas repartições públicas municipais. A informação foi reforçada pela Prefeitura de Mesquita, em post oficial.



A pasta ressalta que a restrição engloba as unidades de saúde do município.

O retorno das atividades acontecerá, normalmente, no sábado, dia 29 de outubro.