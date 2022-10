Clínica da Família Cosmorama tem encontro com pais de autistas - Divulgação

Clínica da Família Cosmorama tem encontro com pais de autistasDivulgação

Publicado 26/10/2022 16:08

A Clínica da Família Cosmorama, em Mesquita, recebeu o segundo encontro do grupo de pais de crianças com Transtorno do Espectro Autista da unidade. A iniciativa, chamada de Academia Kids, tem como objetivo levar uma compreensão maior aos familiares sobre o comportamento e a socialização desse público por meio de diálogos e da atuação da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Segundo a gestora da unidade Rita Pinho, a ideia é permanecer com um encontro mensal. “Hoje, foram 12 pais presentes. Saber que eles têm interesse nessa troca nos motiva ainda mais. Isso é importante para esses familiares, principalmente porque, junto das crianças, às vezes, eles acabam se privando da socialização, como um passeio ou evento, por constrangimento. São muitas as dificuldades nesse processo e, por isso, queremos estender esse apoio e garantir que eles compreendam que, aqui, eles encontram o suporte necessário”, explica a profissional.

Os encontros são organizados por Roberta Cristine, agente comunitária de saúde da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da unidade.

Com o tema “A Cura Através da Fala”, foram abordadas questões relacionadas ao reforço da interação social, comunicação e aceitação. Além disso, os pais puderam contar com dinâmicas e apresentação em vídeo para um momento de relaxamento e reflexão.