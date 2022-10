Ensaio fotográfico de gestantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Divulgação/ PMM

Ensaio fotográfico de gestantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de VínculosDivulgação/ PMM

Publicado 24/10/2022 16:39

Em meio ao Outubro Rosa, a Prefeitura de Mesquita realizou um ensaio fotográfico de gestantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para as mulheres grávidas que frequentam os CRAS.



No dia anterior as fotos as futuras mamães fizeram cabelos, unhas e sobrancelhas no Espaço da Mulher Mesquitense para que as fotos ficassem ainda mais bonitas.



Segundo a pasta, o dia vai ficar registrado nas imagens de na memória de cada mulher que pode viver essa experiência.

Gestantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Mesquita Divulgação/ PMM



Os seis CRAS do município, o Espaço Convive e o Centro de Longevidade ofertam diversas atividades, além de atendimentos assistenciais. Nesses equipamentos, o cidadão pode encontrar oficinas de Barbearia, Artesanato, Dança, Música, Funcional, Arte em Unha, Tranças, Cílios e Sobrancelhas, Maquiagem, Jardinagem e Sustentabilidade Criativa.



No Espaço Convive, por exemplo, também está disponível aula de natação e de hidroginástica.



Endereços CRAS Mesquita



CRAS Juscelino – Avenida São Paulo 465.

CRAS Santo Elias – Praça Estação da Cidadania, a PEC.

CRAS Chatuba – Rua Adolfo de Albuquerque 398.

CRAS Rocha Sobrinho – Avenida Coelho da Rocha 1426.

CRAS Banco de Areia – Rua Bicuíba 48.

CRAS Santa Terezinha – Rua Hélio Mendes de Amaral 220.

Os seis CRAS do município, o Espaço Convive e o Centro de Longevidade ofertam diversas atividades, além de atendimentos assistenciais. Nesses equipamentos, o cidadão pode encontrar oficinas de Barbearia, Artesanato, Dança, Música, Funcional, Arte em Unha, Tranças, Cílios e Sobrancelhas, Maquiagem, Jardinagem e Sustentabilidade Criativa.No Espaço Convive, por exemplo, também está disponível aula de natação e de hidroginástica.Endereços CRAS MesquitaCRAS Juscelino – Avenida São Paulo 465.CRAS Santo Elias – Praça Estação da Cidadania, a PEC.CRAS Chatuba – Rua Adolfo de Albuquerque 398.CRAS Rocha Sobrinho – Avenida Coelho da Rocha 1426.CRAS Banco de Areia – Rua Bicuíba 48.CRAS Santa Terezinha – Rua Hélio Mendes de Amaral 220.