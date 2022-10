Polo emergencial de atualização do Cadúnico recebeu 287 usuários na estreia - TIAGO FERRAZ

Publicado 20/10/2022 18:54

O primeiro dia de funcionamento do polo emergencial para a atualização do CadÚnico registrou 287 atendimentos em Mesquita. A alternativa começou a funcionar na quadra da Escola Municipal Governador Roberto Silveira, em Edson Passos, e seguirá até o dia 11 de novembro.

A pasta lembra que as pessoas que não realizarem a atualização do Cadastro Único poderão ter seus benefícios assistenciais bloqueados, suspensos ou até mesmo cancelados. No município, mais ou menos nove mil famílias ainda não tiveram seus dados atualizados e cerca de mil delas precisam efetuar o recadastramento

“Esse trabalho já acontecia antes, ali na sede da Subsecretaria Municipal de Assistência Social. Mas lá não conseguíamos atender todas as demandas, porque o espaço é um pouco limitado. Então, com esse polo, podemos ofertar uma estrutura melhor aos nossos usuários. E isso não impacta tanto no deslocamento deles, já que a escola fica a 65 metros do prédio”, argumenta a subsecretária municipal de Assistência Social de Mesquita, Nara Cristina Lucena.

Apesar de focar na atualização dos dados, a iniciativa também busca alcançar munícipes que desejam realizar o primeiro cadastro. “A inscrição inicial pode ser feita em uma das seis unidades dos CRAS de Mesquita. Porém, para a atualização, estamos centralizando nesse polo”, comenta Loan Cavalcante, diretor de Proteção Básica do município.

Para a pasta, essa é a oportunidade para quem ainda não atualizou seus dados regularizarem a situação junto à Assistência Social. O endereço é Avenida Marechal Castelo Branco s/nº, em frente à Praça Darcy Ribeiro e à estação de trem Edson Passos. Já o funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h.