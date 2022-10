7ª edição do Projeto "Escolas Seguras, Alunos Resilientes'' em Mesquita - Divulgação

Publicado 19/10/2022 19:06

No dia 17 de outubro, a Escola Municipal Cruzeiro do Sul recebeu uma visita especial. A Defesa Civil marcou presença com o início da 7ª edição do Projeto “Escolas Seguras, Alunos Resilientes'', em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Segundo a organização, agentes promoveram uma palestra de noções básicas de Defesa Civil e Educação Ambiental, com a colaboração da Subsecretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

O projeto “Escolas Seguras, Alunos Resilientes'' tem como objetivo preparar alunos e professores para possíveis acidentes e emergências do dia a dia.