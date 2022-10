Pré-conferências municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente - YAGO PASQUINI

Pré-conferências municipais dos Direitos da Criança e do AdolescenteYAGO PASQUINI

Publicado 17/10/2022 23:05

Mesquita receberá as pré-conferências municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Representantes da Assistência Social do município e a população irão discutir questões relacionadas à temática principal, visando a reflexão e a avaliação dos reflexos da pandemia da covid-19 no cotidiano do público-alvo.

O objetivo é a troca de ideias sobre as demandas de assistência aos cidadãos. Depois disso, as propostas serão levadas para a 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que acontecerá em novembro de 2023. O assunto da vez é de grande importância, uma vez que a renda das famílias com crianças e adolescentes sofreu queda e o acesso às atividades escolares e à alimentação adequada foi afetada.

De acordo com a Unicef, esses foram alguns dos efeitos socioeconômicos da crise sanitária.

“Além das causas aparentes, a pandemia também impactou as desigualdades, no que diz respeito à participação de certos grupos na sociedade. Nesse sentido, podemos citar as mulheres, os negros e afrodescendentes. São diversos fatores que precisam ser estudados para que ações de combate possam ser levantadas. Posteriormente, encaminharemos esses projetos a nível nacional para que sejam analisados e colocados em prática, caso aprovados”, comentou a subsecretária municipal de Assistência Social, Nara Cristina Lucena.

As reuniões foram divididas em cinco eixos, com abordagens distintas. São eles:

Dia 18/10 - “Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós-pandemia” - Instituto Mundo Novo;

Dia 20/10 - “Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pandemia da Covid 19” - CRAS Rocha Sobrinho;

Dia 25/10 - “Ampliação e consolidação da participação de crianças e adolescentes nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos seus direitos, durante e pós-pandemia” - Escola Municipal Rotariano Arthur da Silva;

Dia 27/10 - “Participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes considerando o cenário pandêmico” - Espaço Convive;

Dia 9/11 - “Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes durante e pós-pandemia da Covid-19” - CIEP Padre Nino Miraldi.