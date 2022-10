NAM de Mesquita leva atividades para unidade de saúde mental - BEA SILVA/DIVULGAÇÃO

Publicado 17/10/2022 16:05 | Atualizado 17/10/2022 21:05

O Núcleo de Atendimento de Medidas, que funciona no Fórum de Mesquita, levou algumas atividades para a unidade de saúde CAPS III Casa Azul. A ação NAM Extra Muros, que visa demonstrar as atividades do projeto Esperançar, do próprio núcleo, disponibilizou as oficinas de Barbeiro, Trancista, Design de Sobrancelhas, Libras e Xadrez.



“O apoio das equipes de saúde mental da cidade é muito importante para a fluidez do nosso trabalho. Durante a pandemia, muitos dos nossos assistidos acabaram desenvolvendo questões relacionadas ao campo psicológico. Então, eu diria que esse suporte se faz bastante necessário. Quando nos deparamos com algum caso específico, entramos em contato e nos mobilizamos para efetuar o encaminhamento”, destacou a coordenadora do NAM, Rosana Santiago.



Outros espaços foram preparados para receber os atendimentos sociais e de psicologia, além de uma amostra da Sala de Leitura Carolina Maria de Jesus, inaugurada em maio deste ano.



“Não há possibilidade de trabalhar com saúde mental sem ter ligações com a rede de serviços públicos do município. No caso do NAM, mais especificamente, a gente já participou de algumas palestras, apresentando questões que podem afetar o psicológico. Costumamos chamar essas parcerias de RAPS, que são as Redes de Atenção Psicossocial de Mesquita”, pontua Ueslei Solaterrar, diretor do CAPS III Casa Azul.

Centros de Atenção Psicossocial



A cidade de Mesquita possui três CAPS. Com funcionamento 24 horas, a unidade Casa Azul, no Cruzeiro do Sul, recebe pessoas que possuem esquizofrenia, depressão grave, transtorno de ansiedade grave e demais problemas de saúde mental.



A cidade de Mesquita possui três CAPS. Com funcionamento 24 horas, a unidade Casa Azul, no Cruzeiro do Sul, recebe pessoas que possuem esquizofrenia, depressão grave, transtorno de ansiedade grave e demais problemas de saúde mental.

Na Vila Emil, o CAPS AD atende os munícipes com problemas com álcool e outras drogas, enquanto o CAPS Infantil, em Santa Terezinha, oferece atendimento às crianças e adolescentes com transtorno mental grave e persistente.