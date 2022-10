Mesquita realiza seminário em alusão ao Dia Internacional do Idoso - TIAGO FERRAZ

Mesquita realiza seminário em alusão ao Dia Internacional do IdosoTIAGO FERRAZ

Publicado 15/10/2022 08:45

A ODS Municipal, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Mesquita, realizou um seminário em alusão ao Dia Internacional do Idoso. O encontro teve como tema: “Idoso: se respeite e exija respeito!”, e foi ministrado pelo professor Claudio Duarte.



Para incentivar a busca pela saúde, estava presente a nutricionista Dra. Renata Costa, da equipe NASF da Clínica da Família Jacutinga. No tema “Loas e direito do idoso”, quem compartilhou informações foi a Dra. Daisy Ramos, advogada da OAB/Mesquita/Nova Iguaçu. E os direitos do consumidor não ficaram de fora. Isso porque Humberto Garcia, coordenador do Procon Mesquita, alertou aos idosos para estarem sempre atentos aos preços.



Jurema Bacelar, coordenadora da ODS Municipal, explica que esses debates fomentam o respeito e a garantia de igualdade de oportunidades.



“Mais do que dialogar com esse público, é preciso fazê-lo entender sobre as temáticas que envolvem a terceira idade. São preocupações, orientações e incentivos que, muitas vezes, não são passadas pelos seus familiares e pela sociedade. Quando ressaltamos as leis, eles não vão ser prejudicados, caso se encontrem em uma situação de desrespeito”, reforça Jurema.



O evento aconteceu na OAB de Mesquita. Estiveram presentes autoridades e membros da sociedade civil.