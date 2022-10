Dia das Crianças teve festa dupla em Mesquita - TIAGO FERRAZ

Dia das Crianças teve festa dupla em Mesquita TIAGO FERRAZ

Publicado 14/10/2022 21:10

O Dia das Crianças teve festa dupla em Mesquita. A prefeitura garantiu sorrisos no rosto e diversão aos mesquitenses mirins, com o espetáculo da Companhia de Circo Visual Comedy Show e números de mágica de Zambone.



As apresentações aconteceram simultaneamente, das 9h às 13h, na Praça PEC, em Santo Elias, e na Escola Municipal de Artes da Chatuba.



De acordo com o subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, essa foi uma forma de contemplar os dois lados da cidade. “Nós pensamos em uma maneira de acessibilizar as festas e garantir a celebração para todos. Por isso, definimos esse cronograma invertido para que as crianças dos dois lados do município pudessem aproveitar as mesmas atrações”, explica Kleber Rodrigues.



Tanto na Praça PEC, quanto na Escola Municipal de Artes da Chatuba, estão concentradas diversas atividades. Só no equipamento de Santo Elias, por exemplo, são mais de 30 turmas para crianças e adultos. “Tem para todos os gostos, idades e objetivos. Por isso, quando realizamos esses eventos, é importante ressaltar que o município oferece diversas práticas. Aqui, na PEC, temos a atleta Rafaela, que é campeã de Xadrez e vai representar o estado do Rio de Janeiro nos Jogos Estudantis Brasileiros. Tem muita oportunidade acontecendo e queremos que pais e responsáveis saibam dessas portas abertas”, valoriza Kleber.