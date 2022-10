Repescagem de vacinação antirrábica em Mesquita - Reprodução/ PMM

Publicado 11/10/2022 20:05

A Prefeitura de Mesquita reforça que a saúde dos pets devem estar em dia. Por isso, se algum morador não conseguiu levar seu animalzinho para se vacinar contra a raiva, essa é a oportunidade.



Nesta semana, o município realiza a repescagem de vacinação antirrábica. As ações acontecerão nos dias 13 e 14 de outubro, das 9h às 16h.

A raiva é uma doença transmissível que pode atingir animais e também o homem. O contágio ocorre quando a saliva do pet infectado entra em contato com a pele lesionada ou mucosa. Por isso, é importante criar uma barreira imunológica para que o vírus não chegue aos seres humanos.

Os postos de vacinação são:



- Campo do Louzadão - Rua Hipólito 500, na Vila Emil

- Praça da Telemar - Praça João Luiz Nascimento, no Centro.

- Praça do Cosmorama - Rua Cosmorama 901, no Cosmorama.