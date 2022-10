Seminário na OAB Mesquita, que fica na Rua Mister Watkins 337, no Centro - Reprodução/ PMM

Seminário na OAB Mesquita, que fica na Rua Mister Watkins 337, no CentroReprodução/ PMM

Publicado 10/10/2022 23:31

Em alusão ao Dia Mundial do Idoso, celebrado em 1º de outubro, a ODS Municipal, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, vai promover um seminário na OAB Mesquita, que fica na Rua Mister Watkins 337, no Centro.

O evento será nesta terça-feira, dia 11 de outubro, de 13h às 16:30h. E terá a participação da Sra. Cristina Pinheiro, Coordenadora Estadual da ODS/RJ, e palestrastes para abordarem o tema “Idoso: se respeite e exija respeito”.