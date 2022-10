Dia das Crianças terá festa dupla em Mesquita - Divulgação

Publicado 07/10/2022 21:03 | Atualizado 08/10/2022 03:38

A Prefeitura de Mesquita celebrará o Dia das Crianças com duas grandes festas, em pontos diferentes no município, no dia 12 de outubro. Elas acontecerão, simultaneamente, na Praça PEC, em Santo Elias, e na Escola Municipal de Artes da Chatuba. O horário será das 9h ao meio-dia. Entre as atividades do dia, estão um show de mágica e espetáculos circenses.



Uma atração garantida será a apresentação da Companhia de Circo Visual Comedy Show. Além disso, os alunos das turmas de circo da cidade mostrarão o que aprendem nas aulas.

“Sem dúvidas, será um dia inesquecível, com muita diversão e brincadeiras. Neste ano, tivemos a ideia de realizar a celebração em dois locais distintos para alcançar o maior número de pessoas possível. Queremos trazer ainda mais alegria para a caçulinha da Baixada”, garante o subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita, Kleber Rodrigues.



A Praça PEC fica na rua Cesário 659, em Santo Elias. Já a Escola Municipal de Artes da Chatuba está localizada na rua Doutor Godoy 230, na Chatuba.



Outras ações



Nesse sentido, é importante lembrar que outros eventos em alusão à data já marcaram a cidade. Um deles foi a festa em 1º de outubro no Mesquita Futebol Clube. Na ocasião, cerca de 1.500 pessoas estiveram presentes, sendo, ao menos, 750 crianças. Além disso, um cronograma foi montado pelos CRAS da cidade para divertir os mesquitenses, especialmente o público mirim.



Para mais informações, compareça a uma das seis unidades dos Centros de Referência em Assistência Social. São elas: Banco de Areia (Rua Bicuíba, 48); Chatuba (Rua Adolfo de Albuquerque, 398); Juscelino (Av. São Paulo, 465); Rocha Sobrinho (Av. Coelho da Rocha, 1426); Santa Terezinha (Rua Hélio Mendes do Amaral, 220); e Santo Elias (Rua Cesário, 659, dentro da Praça PEC).