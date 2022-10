Assistência Social de Mesquita leva crianças da Chatuba ao AquaRio - Divulgação

Assistência Social de Mesquita leva crianças da Chatuba ao AquaRio Divulgação

Publicado 07/10/2022 17:41

20 crianças assistidas pelo CRAS Chatuba, em Mesquita, tiveram a chance de se divertir e conhecer mais sobre os mundo marinho. A Assistência Social levou os pequenos ao AquaRio.



A visita foi guiada por profissionais que compartilharam informações sobre o funcionamento do aquário e a alimentação dos animais. “Foi maravilhoso ver a alegria das crianças, apreciando tanta beleza e ampliando os conhecimentos. Além de fortalecer vínculos com a equipe em um ambiente diferente, foi um dia enriquecedor para a construção de lindas memórias”, comenta a coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Sildivânia Souza.



Para chegar ao lugar, que fica no Centro do Rio, as crianças embarcaram em um ônibus da Assistência Social de Mesquita. “Ouvi relatos emocionantes. Eles se admiraram muito com os tubarões, os peixes-palhaço e com os cavalos-marinhos. Alguns nunca tinham visto esses animais, a não ser pela televisão. Fico emocionada em possibilitar essa experiência a eles. Esse é o papel da Assistência Social”, declara Nara Cristina Lucena, subsecretária municipal da pasta. Ela ainda revela que pretende fazer outros passeios com a população da cidade.



Mesquita conta com seis Centros de Referência em Assistência Social. Nesses equipamentos, são oferecidos atendimentos socioassistenciais e atividades e oficinas gratuitas. Para acessar os serviços, é necessário estar cadastrado em uma unidade situada em diferentes bairros na cidade, as unidades são:

Banco de Areia (Rua Bicuíba, 48);

Chatuba (Rua Adolfo de Albuquerque, 398);

Juscelino (Av. São Paulo, 465);

Rocha Sobrinho (Av. Coelho da Rocha, 1426);

Santa Terezinha (Rua Hélio Mendes do Amaral, 220);

Santo Elias (Rua Cesário, 659, dentro da Praça PEC).