49 jovens mesquitenses participam do projeto - Divulgação/ PMM

Publicado 05/10/2022 18:42

Estar informado é sempre necessário. Por isso, 49 jovens mesquitenses do projeto Defesa Civil Juvenil receberam uma palestra sobre Combate e Prevenção ao Uso e Abuso de Drogas. O bate-papo foi em parceria com a Guarda Civil Municipal.



Segundo a pasta, no projeto, eles aprendem sobre os comportamentos capazes de evitar ou minimizar os riscos de acidentes, além de cuidar da própria segurança e das pessoas próximas a eles.



Já no dia 22 de setembro, um segundo grupo participou de uma palestra especial. A conversa era sobre a Prevenção de Acidentes com Animais Peçonhentos, ministrada pelo instrutor Amilton Barbosa.



O Projeto Defesa Civil Juvenil ensina conhecimentos essenciais a jovens mesquitenses Divulgação/ PMM

A pasta reforça que animais peçonhentos são aqueles que produzem peçonha (veneno) com condições naturais para injetá-la em presas ou predadores. Os tipos mais conhecidos são serpentes, escorpiões, aranhas, abelhas, formigas e vespas.



O Projeto Defesa Civil Juvenil ensina conhecimentos essenciais a jovens mesquitenses. As lições são ministradas duas vezes por semana, sempre às terças e quintas, das 14h às 16h.