Terceira idade de Mesquita se divertiu com baile diurno - CESAR DE OLIVEIRA

Terceira idade de Mesquita se divertiu com baile diurno CESAR DE OLIVEIRA

Publicado 04/10/2022 22:10

Os mesquitenses da melhor idade ganharam um baile diurno, organizado por equipes da Subsecretaria Municipal de Assistência Social, intitulado “Bailando com a Melhor Idade”. A ação buscou proporcionar diversão e descontração para as pessoas dessa faixa etária.



“De dez anos para cá, esse público cresceu cerca de 10% no Brasil. Por isso, nunca se fez tão necessária, quanto agora, a promoção de novas políticas públicas para garantir melhor qualidade de vida a ele. Isso é cidadania, é a garantia de direitos básicos a todos”, comenta Nara Cristina Lucena, subsecretária municipal de Assistência Social de Mesquita.

Mesquita Futebol Clube teve evento em alusão ao Dia Nacional do Idoso CESAR DE OLIVEIRA

Nara lembra ainda do impacto da pandemia de coronavírus para a sociedade. “Enfrentamos momentos bem complicados. Idosos tiveram de ficar isolados em casa, distantes dos filhos e netos. Isso baixou muito a autoestima e a perspectiva de vida deles. Então, nada melhor do que uma comemoração assim para trazer um pouco de alegria”, diz.É importante destacar que essa é a segunda edição da atividade. De acordo com a pasta, a ideia é organizar ocasiões como essa mensalmente no município.Quem não conseguiu conter a empolgação foi, de 60 anos. Moradora da Jacutinga, ela conta que confirmou presença no baile logo que soube. “Gosto muito disso. A minha professora do curso de trancista me convidou e eu vim. Mais cedo, peguei o ônibus da Assistência no CRAS Juscelino. Cheguei aqui rapidinho. Estava mesmo precisando espairecer um pouco. Acho que a maioria aqui está”, contou.