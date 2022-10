Agentes estiveram na feira livre da rua Manoel Duarte, em Santa Terezinha - Divulgação/ PMM

Publicado 01/10/2022 13:00

A Defesa Civil de Mesquita esteve em dois pontos da cidade para a realização de orientações preventivas. Na terça-feira, agentes estiveram na feira livre da rua Manoel Duarte, em Santa Terezinha. Por lá, uma equipe realizou orientações preventivas e divulgações de todos os serviços prestados.



Além disso, foi realizado o cadastramento da população local no Alerta SMS. Serviço essencial para a prevenção de desastres relacionados a fortes chuvas.



Na manhã de quarta-feira (28), a Defesa Civil esteve na Praça PEC, em Santo Elias.



A pasta reforça que todos os moradores podem se cadastrar no Alerta SMS de qualquer lugar. Para isso, basta enviar o número do seu CEP por SMS para o número 40199.