Aniversário de Mesquita encheu o Paço Municipal no fim de semana - Divulgação/ PMM

Publicado 29/09/2022 20:28

O Aniversário de Mesquita encheu o Paço Municipal no fim de semana. O espaço em frente à sede da Prefeitura Municipal foi palco para uma série de atividades, como exposição dos empreendedores locais, ação social e apresentações culturais e artísticas. Já no domingo, além de uma missa solene celebrada no próprio Paço Municipal, rolou a Copa Mesquita Games: Free Fire e um Torneio de Xadrez.



Debaixo de uma grande estrutura, várias tendas com produtos à venda foram organizadas para o sábado. Lá, podia-se encontrar serviços nas mais distintas categorias. Segundo a pasta, a presença dos profissionais foi possível graças à parceria com a prefeitura para valorizar a economia da região e estimular práticas empreendedoras.



“Essa é uma forma de comemorar o aniversário de emancipação da cidade materializando toda forma de atuação do poder público, com foco na entrega de políticas voltadas para as pessoas. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, abrilhantando nossa cidade e quem vive nela. É difícil descrever em palavras o meu sentimento em relação a esse acontecimento. Me faz lembrar da luta para conquistar tudo o que conseguimos até aqui “, pontua Kleber Rodrigues, o subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita.



Para mais, o local ganhou ainda um palco para apresentações especiais. Ao longo do dia, o palanque vibrou com os números artísticos dos alunos que fazem aulas nos equipamentos da cidade. Entre as turmas, estavam as de Break Dance, Danças Urbanas e Balé, além das de circo social e do alto rendimento circense.