Suspeitos foram presos no Sebinho, em MesquitaReprodução/ PM

Publicado 28/09/2022 20:49

Dois suspeitos de participação no tráfico de drogas na comunidade do Sebinho, em Mesquita, foram presos em flagrante Policiais militares do 20ºBPM.



Uma pistola e grande quantidade de drogas foram apreendidas.



A ação foi registrada na delegacia da região (53ª DP).