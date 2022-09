Avenida União recebe melhorias para facilitar o fluxo de veículos - Divulgação

Publicado 27/09/2022 16:50 | Atualizado 27/09/2022 18:50

A Avenida União, em Mesquita, começou a receber reparos na sinalização horizontal. O trabalho conta com a demarcação do fluxo da via e das faixas de travessia. A ideia da pasta é alcançar toda a avenida e a rua Almirante Batista das Neves, até a divisa com Nilópolis.



“Além de prezar pela educação no trânsito, esses reparos ajudam a aperfeiçoar o fluxo do tráfego e a evitar acidentes. Assim, conseguimos melhorar a mobilidade e proteger tanto quem está por trás do volante, quanto quem caminha pelas ruas”, indica Cleber Rezende, subsecretário municipal de Transporte e Trânsito de Mesquita.



Além de Santa Terezinha e Chatuba, outras localidades foram contempladas recentemente com reparos. As investidas aconteceram também na avenida Getúlio de Moura e nos bairros de Juscelino e Cosmorama.

Via terá demarcação do fluxo e das faixas de travessia Divulgação



"Queremos alcançar as principais vias de Mesquita. A União, por exemplo, é uma avenida por onde muitas pessoas passam diariamente. Justamente por esse motivo, se fazem necessárias essas atuações", comentou o secretário municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, Rholmer Louzada Junior.