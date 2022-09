Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência celebrado em Mesquita - LARISSA BISPO

Publicado 26/09/2022 18:46 | Atualizado 26/09/2022 21:47

O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência não passou em branco em Mesquita. Alunos da Escola Municipal Professor Marcos Gil foram às ruas de Mesquita com um propósito: levar conscientização e conhecimento sobre a unidade à população mesquitense.



A unidade é referência em Educação Especial em Mesquita e funciona em classes que representam os anos iniciais do Ensino Fundamental. Lá, são atendidos cerca de 148 alunos, que são assistidos e acompanhados por profissionais capacitados, como professores especialistas, mediadores, guias e intérpretes de libras.



Segundo a diretora, é importante que a população não só se conscientize sobre os direitos da pessoa com deficiência e a discriminação direcionada a esse grupo, mas também conheça a unidade e entenda a sua importância dentro do município.



“Em alusão à data, preparamos essa volta aos arredores da escola para que a população possa ver que nós temos uma unidade com um núcleo de Educação Especial em Mesquita. Assim, comerciantes, moradores ou apenas transeuntes entendem que trabalhamos para a inclusão plena em todos os espaços da sociedade. Com isso, nós levamos conscientização sobre o tratamento que estamos direcionando a esse público no nosso dia a dia. E, consequentemente, iremos construir uma cidade cada vez mais inclusiva”, explicou Fabíola Vargas.

Quem entende da importância da unidade na sua família é Rosa Luzia, de 58 anos. Ela é moradora da Coreia e seu filho, Ruan de Oliveira, de 21 anos, é um dos alunos. “Quando entrou na Marcos Gil, ele tinha 6 anos. Desde lá, ele evoluiu e mudou completamente. O Ruan tem amigos na escola e todos gostam dele, inclusive as professoras. Só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, à escola e à gestão”, conta a mãe.

