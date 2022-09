Vacinação Antirrábica Animal em Mesquita neste sábado (24) - Divulgação/ PMM

Vacinação Antirrábica Animal em Mesquita neste sábado (24)Divulgação/ PMM

Publicado 23/09/2022 09:23

A cidade de Mesquita promoverá neste sábado (24), a campanha de vacinação antirrábica animal. A ação, que faz parte do aniversário de 23 anos da emancipação, será executada em diferentes pontos da cidade, das 9h às 16h.



Em um deles, porém, no Paço Municipal, será acompanhada de uma feira de adoção, com pets filhotes e adultos disponíveis para adoção responsável.



“É importante que os tutores de cães e gatos do município de Mesquita participem, levando seus animais a um dos pontos de vacinação. Afinal, a imunização antirrábica previne contra a raiva, uma doença grave e causada por um vírus fatal na maioria dos casos”, defende o diretor de Vigilância Ambiental, Sérgio Vigas.



A organização da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica Animal é do Departamento de Vigilância Ambiental e Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde.



Conheça os postos da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica Animal:



Alto Uruguai: Escola Municipal Irena Sendler – Rua Professor Anselmo 37.



Banco de Areia: CRAS Banco de Areia – Rua Bicuíba 48.



BNH: Escola Municipal Presidente Castelo Branco – Avenida Roberto Kennedy s/nº.



Centro: Paço Municipal – Rua Arthur de Oliveira Vecchi; Escola Municipal Dr. Ely Baiense – Avenida São Paulo 142.



Chatuba: Academia de Saúde Walter Borges – Rua Inácio Serra; Escola Municipal Che Guevara – Rua Lídia 562; Clínica Da Família França Leite – Rua Cel. França Leite 732.



Coreia: Clínica da Família Dr. Jorge Campos – Avenida Brasil s/nº.



Cosmorama: Conjunto Habitacional Tetracampeão – Rua Romário.



Cruzeiro do Sul: 20º Batalhão da Polícia Militar – Rua Tenente Aldir Soares Adriano, esquina com Rua Zeferino.



Edson Passos: Escola Municipal Dr. Manoel Reis – Rua Prefeito José Montes Paixão 700; Escola Municipal Governador Roberto Silveira – Praça Darcy Ribeiro.



Jacutinga: CIEP Municipal Padre Nino Miraldi – Rua Guarani 200; Centro Espírita Missionários – Rua Ana Rosa de Oliveira 417.



Juscelino: Associação Atlética de Volantes – Rua Marcial 157; Associação de Moradores do Bairro Presidente Juscelino (AMOJK) – Avenida São Paulo 1015.



Rocha Sobrinho: Dinâmica – Av. Coelho da Rocha, 1426.



Santa Terezinha: Academia de Saúde Sete Anões – Rua João Pontes 188; Clínica da Família São José – Avenida União 673.



Vila Emil: Centro Educacional Raquel Rechuem – Rua Professora Raquel Rechuem 118.



Vila Norma: UBS Vila Norma – Rua Célio de Azevedo 219.