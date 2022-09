Mesquita teve aula inaugural de Trancista com Mega Hair - Divulgação/ PMM

Publicado 22/09/2022 19:04

O Espaço da Mulher mesquitense recebeu 40 alunas da nova turma do curso de Trancista com Mega Hair. Durante a primeira aula, elas contaram com informações gerais do curso, módulos e metodologia aplicada.



Luciana de Oliveira, de 55 anos, é uma das inscritas no curso. Moradora de Juscelino, ela já trabalha na área de beleza e até tem um espaço próprio. Agora, busca mais uma capacitação. “É a primeira aula que faço aqui, mas sou cabeleireira. Queria fazer o curso de Trancista já tem tempo. Me interessei para incluir mais um serviço no meu salão, porque é bom ter mais a oferecer. E eu amo a área da beleza, já atuo nela há 10 anos”, conta a aluna.



O objetivo é qualificar mulheres de Mesquita para o mercado de trabalho. Para isso, serão seis meses de capacitação. Os encontros serão uma vez por semana, com duas horas de duração cada, segundo a organização.



O curso é novidade no Espaço, fator que elevou ainda mais o interesse das mesquitenses. Por isso, já há uma lista de espera com 60 nomes de mulheres para turmas futuras. “Queríamos poder receber todas, mas se trata de uma capacitação profissional e precisamos respeitar o tempo e, claro, a qualidade de aprendizado dentro da sala de aula. Por isso abrimos uma lista de espera: para captar as interessadas”, explica Silvânia Almeida, coordenadora municipal de Políticas para Mulheres.



O equipamento, que fica na rua Libânia 195, na Vila Emil, é uma ponte para mulheres mesquitenses em busca de oportunidades de qualificação e inserção no mercado de trabalho.