Edição do Mesquita em Ação na quadra da Rua Antônio RodriguesDivulgação/ PMM

Publicado 20/09/2022 22:48

O mês do aniversário da cidade está com uma programação repleta de novidades. A Prefeitura de Mesquita realiza mais uma edição do ‘Mesquita Em Ação’ nesta quarta-feira, 21 de setembro, na Praça Elizabeth Paixão, Centro.



O evento acontece das 9h às 13h, e entre os serviços gratuitos previstos estão o atendimento aos programas Auxílio Brasil, Cadastro Único e Vale Social.



Além disso, a ação contará também com isenção para emissão de documentos, atendimento odontológico e parquinho para a criançada. Quem quiser cuidar do visual e do corpo poderá aproveitar os serviços de maquiagem, cílios, corte de cabelo e barbearia.



Veja todos os serviços do Mesquita em Ação Centro:

Todos os serviços do Mesquita em Ação Reprodução/ PMM