2ª Feira Municipal de Ciências, Tecnologias, Inovações e Sustentabilidade de Mesquita - Divulgação/ PMM

Publicado 19/09/2022 21:54 | Atualizado 19/09/2022 22:05

A 2ª Feira Municipal de Ciências, Tecnologias, Inovações e Sustentabilidade de Mesquita envolveu conhecimento e informação entre alunos da rede municipal e presentes.



Os estudantes puderam mostrar seus projetos e pesquisas para o público, que foi conferir de pertinho o evento na Escola Municipal Governador Roberto da Silveira, que fica na Praça Darcy Ribeiro, em Edson Passos.



Segundo a pasta, as feiras de ciências possibilitam aos alunos a oportunidade de vivenciarem a pesquisa de forma prática. É que por meio da realização dos projetos científicos, os alunos pesquisam, formulam hipóteses, experimentam, fazem observações e interpretam os resultados obtidos.



O evento aconteceu no sábado, dia 17. Além disso, também rolaram apresentações de danças no local.

Apresentações de danças na 2ª Feira Municipal de Ciências, Tecnologias, Inovações e Sustentabilidade de Mesquita Divulgação/ PMM