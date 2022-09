Servidores de Mesquita participam de treinamento sobre perícia médica - CESAR DE OLIVEIRA

Servidores de Mesquita participam de treinamento sobre perícia médicaCESAR DE OLIVEIRA

Publicado 16/09/2022 18:33

Servidores de Mesquita participaram do treinamento sobre perícia médica. Reunião de alinhamento da Subsecretaria Municipal de Administração foi com gestores da Assistência Social, da Educação, da Guarda Civil Municipal, da Procuradoria e da Controladoria Geral do Município.