Praça Sete Anões teve Feira de Mães de Autistas EmpreendedorasDivulgação/ PMM

Publicado 15/09/2022 19:09

A Praça Sete Anões recebeu a segunda edição da Feira de Mães de Autistas Empreendedoras de Mesquita. O grupo faz parte do projeto Convive com um Autista, onde famílias de pessoas com Transtorno do Espectro Autista são assistidas em diversas atividades.



A ideia da ação é garantir espaços onde essas famílias aproveitem a oportunidade de ganhar rentabilidade e visibilidade com seus empreendimentos. O evento reuniu 12 barracas de diversos tipos. Como, por exemplo, artesanatos, brinquedos e jogos sensoriais, produtos cosméticos, calçados, bolos, salgados fritos e assados, além de docinhos diversos.



Segundo Andréa Alves, coordenadora do Espaço Convive, o projeto é uma extensão das atividades que acontecem dentro do equipamento. “Lá, nós já assistimos essas famílias e pessoas com TEA com rodas de conversa e outras práticas. Então, pensamos em uma forma de ampliar essa interação. Nada melhor do que uma feira para auxiliar essas mães e famílias na rentabilidade dos seus empreendimentos”.

Além disso, no dia seguinte, as mães empreendedoras também participaram da Feira de Oportunidades, que aconteceu na Praça PEC, em Santo Elias. Lá, elas puderam expor seus produtos e garantir ainda mais visibilidade. As informações são da Prefeitura de Mesquita.