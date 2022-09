Advogados, psicólogos e nutricionistas homenageados em Mesquita - Divulgação

Advogados, psicólogos e nutricionistas homenageados em Mesquita

Publicado 13/09/2022 18:22

Os advogados, psicólogos e nutricionistas que atuam em Mesquita foram homenageados durante um evento especial promovido pela Subsecretaria Municipal de Assistência Social. O CRAS Juscelino foi o espaço onde os profissionais puderam confraternizar e compartilhar experiências.



“A proposta é estimular o fortalecimento de laços entre esses funcionários. Alguns já se conhecem, mas outros não têm tanta intimidade. Então, essa é uma oportunidade para que eles possam expandir a rede de amizades e, também, descontrair um pouco”, declara a subsecretária da pasta, Nara Cristina Lucena.



No local, a equipe preparou uma mesa com comidas e convidou o oficineiro de violão João Paulo, que dá aulas nos Centros de Referência em Assistência Social da cidade, para animar a ocasião com músicas ao vivo.



Evento no CRAS Juscelino contou com mesa de comidas e música ao vivo Divulgação

Ainda segundo a pasta, outro objetivo foi oferecer os devidos reconhecimentos aos profissionais e a importância deles para a sociedade. “Ações como essa servem para valorizar cada profissional que dedica o seu tempo e conhecimento, prezando pela garantia dos direitos da população”, detalha Aline Lacerda Vicente, coordenadora municipal de Proteção Especial do município.