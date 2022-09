Ação conta com isenção para emissão de documentos, atendimento odontológico e parquinho para a criançada - Divulgação/ PMM

Ação conta com isenção para emissão de documentos, atendimento odontológico e parquinho para a criançadaDivulgação/ PMM

Publicado 10/09/2022 08:00

A Prefeitura de Mesquita, por meio da Assistência Social, realiza mais uma edição do ‘Mesquita em Ação’ neste sábado (10), na rua Rio de Janeiro com a rua Minas Gerais, no bairro Coréia. O evento gratuito é mais uma realização da programação de aniversário da cidade, 25 de setembro.



Entre as ações previstas estão o atendimento aos programas Auxílio Brasil, Cadastro Único e Vale Social.



Além disso, a ação contará também com isenção para emissão de documentos, atendimento odontológico e parquinho para a criançada.



Ainda segundo a pasta, profissionais de diversas áreas irão garantir ao cidadão mesquitense mais acessibilidade aos serviços públicos.



Veja os serviços do Mesquita em Ação Coréia, que acontece das 09h às 13h.



Serviços do Mesquita em Ação Coréia Divulgação/ PMM