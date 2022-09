Segunda Feira de Mães de Autistas Empreendedoras de Mesquita - Divulgação/ PMM

Publicado 08/09/2022 20:07

A Segunda Edição da Feira de Mães de Autistas Empreendedoras, do projeto “Convive com Autista”, já tem data marcada. A feira será realizada amanhã, dia 9 de setembro, na Praça Sete Anões (Em frente ao CRAS Santa Terezinha).



O evento vai começar às 9h e contará com a venda de diversos produtos e materiais, como: Jogos artesanais sensoriais; Cosméticos; Produtos de limpeza; Salgados; Doces.



Segundo a organização, o foco da ação é na rentabilidade dessas mães, além de fortalecer a luta pela inclusão e visibilidade das pessoas com Transtorno do Espectro Autista.



Para a coordenadora do Espaço Convive, Andréa Alves, que também é psicóloga clínica, especializada em comportamento humano, o contato direto com as pessoas não poderia ficar apenas dentro do equipamento. “Gosto de elaborar atividades. Foi assim que surgiu a ideia desse projeto”.