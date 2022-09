Dia Nacional do Profissional de Educação Física celebrado com caminhada - Divulgação/ PMM

Publicado 08/09/2022 09:00

Em Mesquita, uma caminhada envolvendo profissionais e munícipes celebrou o Dia Nacional do Profissional de Educação Física. A concentração aconteceu na Vila Olímpica Municipal, que fica no Cosmorama. De lá, a atividade se estendeu até a Avenida Baronesa de Mesquita, próximo ao número 1.524, na Vila Emil.



Antes de dar início à caminhada, os mesquitenses fizeram alongamentos e aproveitaram para fazer fotos em frente aos painéis do Revitaliz’Art.



O exercício contou com a participação do CREF1, o Conselho Regional de Educação Física, além dos idosos do Programa 60+, que visa promover a autonomização dos assistidos.



“A atividade física transcende todos os benefícios fisiológicos ligados à prática. Além disso, eventos como esse só reforçam que a interação social também faz parte do processo global de manutenção e qualidade da vida. Observar a interação e disposição dos participantes só reforça que estamos no caminho certo das políticas públicas”, declarou a coordenadora técnica do projeto e professora de educação física, Milena Varella.



Essa é apenas uma das muitas atividades que irão movimentar o município ao longo do mês. “Nas próximas semanas, os mesquitenses irão notar diversas ações acontecendo pela cidade. Foi justamente neles que pensamos quando montamos a nossa programação. Por isso, convido a todos a participarem. Garanto que será divertido e proveitoso”, revelou Kleber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.