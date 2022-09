A Sala do Empreendedor atende moradores e investidores desde 2018 - BEA SILVA

A Sala do Empreendedor atende moradores e investidores desde 2018BEA SILVA

Publicado 05/09/2022 23:46 | Atualizado 05/09/2022 23:51

Os empresários de pequeno, médio e grande porte de Mesquita têm os processos agilizados nas atividades da Sala do Empreendedor. O espaço possui um site, por onde é possível realizar agendamentos, solicitar serviços digitais, receber a orientação de processos físicos, além de obter outros informativos.

“Através do site oficial, eles podem fazer várias coisas sem sair de casa. Isso de modo simples, rápido e seguro. Essa também é uma forma de otimizar o tempo do contribuinte e agilizar a rotina dos servidores que prestam os serviços na sala física. Assim, conseguimos reduzir a demanda no espaço e direcioná-las para outras formas de atendimento”, explica Juliana Arruda, coordenadora da Sala do Empreendedor.

O endereço eletrônico é saladoempreendedor.mesquita.rj.gov.br/

“Assim que o internauta acessa o site, ele se depara com uma imagem que contém todas as opções de agendamento. Entre eles: a abertura e baixa do MEI, declaração anual e declaração de DAS. Já para demais empresas, estão a emissão de taxas e de alvará e a consulta sobre atualização cadastral. Selecionado o assunto junto à uma data e um horário, o mesquitense terá seu atendimento reservado”, detalha o subsecretário municipal de Fazenda, Luiz Alberto Melo.

Na aba de orientação, os empresários podem encontrar informações sobre os processos físicos para as demandas de cada empresa. Como, por exemplo, os documentos requisitados e os devidos formulários. No entanto, vale ressaltar que esses processos são abertos, exclusivamente, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Mesquita. O local também fica na sede da prefeitura, localizada na rua Arthur Oliveira Vecchi 120, no Centro da cidade.

Ainda na página principal, os mesquitenses podem saber como se tornar MEI e o que fazer depois disso, encontrar a tabela CNAE, entender a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e ter acesso aos documentos de legislação do local. Outras dúvidas podem ser tiradas na alternativa de contato. Enviada a demanda, essa, então, será transferida para o e-mail da sala, que possui um tempo mínimo de espera. Quem preferir, pode enviar a solicitação diretamente pelo e-mail: saladoempreendedor@mesquita.rj.gov.br.