Espaço da Mulher Mesquitense transforma vida de mais de 50 mulheresDivulgação

Publicado 04/09/2022 14:00

Em Mesquita, 54 mulheres concluíram os cursos profissionalizantes de Design de Sobrancelhas e Depilação, realizados no Espaço da Mulher Mesquitense. O local direciona atendimento, oportunidades e acolhimento às mulheres de Mesquita. Para isso, o equipamento promove e incentiva o empoderamento feminino por meio de cursos, oficinas e palestras.

A moradora da Vila Emil, Amanda Vilela foi uma das alunas a contar seu depoimento durante a cerimônia. “Hoje, estou me formando na turma de Depilação, mas o próximo que quero fazer é o de Design de Sobrancelhas. Eu não tinha essa paixão pela área de beleza, mas me interessei para ocupar a mente e, durante o curso, descobri que é muito legal”, disse.

Ela ainda revela que a nova rotina trouxe uma mudança de ares para sua vida. “Descobri a oportunidade um dia em que estava passando em frente ao Espaço e me sentindo meio para baixo. Decidi entrar para ver o que tinha. Acabei conversando e, então, fui incentivada a começar o curso para me empoderar. Eu estava precisando disso”, completou.

Durante a cerimônia, Silvânia Almeida, coordenadora municipal de Políticas para Mulheres de Mesquita, não escondeu a satisfação.

“É gratificante presenciar mais uma formação do Espaço. Principalmente porque sabemos das dificuldades e obstáculos que surgem no dia a dia da mulher. Então, é preciso celebrar e parabenizar a garra e a determinação dessas formandas em concluir mais uma etapa. Agora, eu espero que elas possam colocar em prática os conhecimentos. Sempre digo às mulheres que elas vão chegar onde querem chegar, porque nada é impossível quando você determina o que você quer ser!”, celebra Silvânia.

Vagas abertas

O Espaço da Mulher Mesquitense abriu, na última segunda-feira, dia 29 de agosto, novas vagas para cursos profissionalizantes gratuitos de Trancista com Mega Hair, Depilação e Design de Sobrancelhas. As vagas são limitadas e direcionadas, exclusivamente, às mulheres de Mesquita que têm a partir de 16 anos. Para se inscrever, é necessário comparecer ao local, que fica na rua Libânia 195, na Vila Emil, com comprovante de residência, CPF e documento de identidade.