Escola Municipal de Artes da Chatuba completa três anos - DANILO RIBEIRO

Publicado 01/09/2022 10:24

A Escola Municipal de Artes da Chatuba comemorou os três anos de sua existência com uma programação especial, que incluiu diversas apresentações artísticas dos alunos da Prefeitura Municipal de Mesquita. Além disso, o local foi palco para uma edição do Mesquita em Ação, projeto itinerante da Assistência Social que disponibiliza serviços gratuitos à população.



“Essa área tem um índice de vulnerabilidade muito grande e uma baixa autoestima. Então, estar com uma escola aberta há três anos aqui é uma grande vitória. O que, antes, era um local que comportava lixo, conhecido como ‘Muro da Vergonha’, se transformou em um espaço que gera oportunidades e ajuda a mudar a vida das pessoas”, aponta o subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita, Kleber Rodrigues. Ele também revela que há planos de reformas para a estrutura da escola, a fim de comportar mais alunos e proporcionar um ambiente ainda mais profissional.

Local foi palco para uma edição do Mesquita em Ação DANILO RIBEIRO

No local, a plateia ainda conferiu as demonstrações de capoeira e boxe, seguidas do jiu-jítsu. As palmas sincronizadas também se estenderam às apresentações de break dance e das danças urbanas. Para finalizar, foi a vez dos munícipes que participaram das oficinas circenses mostrarem o que aprenderam nas aulas.Entre os integrantes da turma de circo social, estava o mesquitense mirimHenrique, de apenas 11 anos. Agarrado ao monociclo, ele diz que está sob a lona desde sua inauguração, três anos atrás. “Participo de muitas apresentações. Quando abriu aqui, meu amigo me chamou de manhã, bem cedo. Aí, vim e comecei a fazer as aulas. Hoje, também faço capoeira e xadrez”, conta. Enquanto isso,Domingos apoia o neto no caminho. “Ele gosta muito e eu também. Sempre incentivo ele a participar, porque é importante”, declara.A coordenação pedagógica das atividades circenses - tanto as sociais quanto de alto rendimento - está a cargo do artista. “É grandioso e desafiador. Sou de circo há mais de 30 anos. Certa vez, fui participar de um projeto como recreador. Mas, nesse dia, um palhaço faltou. O diretor, então, me chamou para substituir ele. Daí, nunca mais saí do circo. Depois, é claro, fui me capacitar e fazer cursos”, expõe.O equipamento busca ressignificar a história do bairro da Chatuba e dos moradores, dando a eles novas perspectivas de vida. Lá, são oferecidas oficinas gratuitas de grafite, desenho, xadrez, danças urbanas, capoeira, judô, jiu-jítsu, muay thai e boxe, além das atividades circenses. Outro destaque é o Programa de Formação de Artistas Circenses, que já está em sua segunda turma.