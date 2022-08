Agosto Lilás: violência contra mulher abordada em evento - CAMILA CAMPOS

Publicado 31/08/2022 17:44

Na busca de compartilhar ideias e experiências, a ODS municipal preparou um evento para falar sobre a violência contra a mulher.



“O objetivo é levantar a autoestima das mulheres. Infelizmente, muitas vivem ou, em algum momento, já viveram situações de violência. Isso faz com que elas não enxerguem que são guerreiras. Na pandemia, os índices e o feminicídio cresceram muito. Hoje, lidamos com as consequências. Então, queremos debater justamente isso, trazendo profissionais do ramo e pessoas que compartilhem ideias que possam ajudar”, aponta a coordenadora da ODS municipal, Jurema Bacelar.



A Secretaria Municipal de Saúde de Mesquita apoiou a ação, que aconteceu na 1º subseção Nova Iguaçu/Mesquita da OAB-RJ. As mulheres que estiveram presentes no seminário ainda tiveram a oportunidade de aproveitar as parcerias oferecidas, nas áreas da educação, da beleza e da saúde.



Estiveram à frente da conversa a advogada criminalista Talita Pequeno Matheus; a enfermeira Claudinha da Saúde; e a advogada criminalista e do Direito à Família, Laudia Gavazzi. “Eu já fui vítima de violência doméstica. A gente precisa de alguém que esteja ao nosso lado. E precisamos também das mulheres ocupando cargos que, antes, eram exclusivamente dos homens. Nada melhor para uma mulher que já sofreu violência do que ser atendida por outras mulheres. Uma psicóloga, uma policial, uma delegada, que vai parar para ouvir com sensibilidade”, ressalta Laudia.



A coordenadora municipal de Políticas para as Mulheres de Mesquita, do CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher) e responsável pelo Espaço da Mulher Mesquitense, Silvânia Almeida falou dos serviços de atendimento às mulheres vítimas de algum tipo de violência que são oferecidos em Mesquita.



“Aqui, na cidade, elas podem procurar o CEAM, que fica no Fórum. Lá, oferecemos todo suporte social, jurídico e psicológico. Outra forma de buscar ajuda é ligando para o número 180, que é a Central de Atendimento à Mulher”, acrescentou.