Mesquita é bicampeã na Copa Sudeste da Juventude de Xadrez - Divulgação/ PMM

Mesquita é bicampeã na Copa Sudeste da Juventude de XadrezDivulgação/ PMM

Publicado 29/08/2022 20:41

Mesquita recebeu o título de bicampeã na Copa Sudeste da Juventude de Xadrez. Além do prêmio principal, na edição de 2022, os atletas da cidade trouxeram para casa medalhas de ouro, prata e bronze. A competição contou com 11 alunos de alto rendimento.



Ao todo, o time mesquitense obteve sete símbolos de reconhecimento na Copa Sudeste da Juventude de Xadrez. A medalha de ouro blitz veio na categoria sub-18 pelo jovem Paulo Roberto. Já os responsáveis pelas três medalhas de prata foram Guilherme de Moura, Patrick de Jesus e Rafaela Martins. As categorias eram sub-12, sub-18 e sub-14 feminino, nessa ordem. Enquanto isso, três pessoas ocuparam o terceiro lugar no pódio, foram eles: Isac Borges Ferreira, no sub-10; Otávio de Souza, no sub-12 blitz; e Samuel Baptista, no sub-14 blitz.



“Esses são apenas alguns resultados dos nossos contínuos esforços. Isso é o que me motiva a continuar nessa missão. Mas, é claro, eu não poderia deixar de reconhecer também a atuação dos profissionais que treinam os atletas e que cuidam da manutenção dos equipamentos. Pois um trabalho desses não é realizado sozinho”, comenta Kleber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.



Em Mesquita, a população recebe o incentivo do esporte de várias maneiras. No segmento, a cidade disponibiliza aulas gratuitas de xadrez e boxe. Isso sem contar com treinamentos de futsal, basquete, natação, jiu-jitsu, judô, balé, teatro, pintura em tela, entre outros. As atividades são distribuídas pela Vila Olímpica Municipal, no Cosmorama, e pela Praça PEC, em Santo Elias.