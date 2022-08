Defesa Civil de Mesquita faz simulado de evacuação escolar - Divulgação

Publicado 26/08/2022 20:03

Os alunos da Escola Municipal Vereador Américo dos Santos, que fica no bairro Banco de Areia, participaram das ações do projeto “Escolas Seguras, Alunos Resilientes”, da Defesa Civil de Mesquita.

Tanto os estudantes quanto os profissionais participaram do Simulado de Evacuação do Prédio Escolar. A escola foi evacuada em apenas 2 minutos e 59 segundos, segundo a Defesa Civil.

"Quanto mais rápido as pessoas saírem do prédio, maiores são as chances de não ter feridos em situações de emergência. Em segurança, eles devem se dirigir a um local amplo e com bastante ventilação para esperar as equipes de socorro chegar”, detalha Marlon Araújo, diretor da Defesa Civil do município.

Além do simulado, a escola recebeu diversas atividades sobre segurança e prevenção. Durante a semana de 15 a 19 de agosto, os alunos do 6º e 9º ano tiveram palestras sobre Noções Básicas de Primeiros Socorros e de Defesa Civil, Prevenção de Acidentes com Animais Peçonhentos e Bullying, além de treinamentos práticos de Combate a Princípio de Incêndio e Acidentes Domésticos.

Com o nome “Escolas Seguras, Alunos Resilientes”, o programa busca capacitar estudantes e profissionais de Mesquita com conhecimentos que ajudem a prevenir situações de emergência. “Também procuramos trabalhar com eles técnicas que desenvolvam a capacidade de percepção de riscos de acidentes e incidentes. Assim, conseguimos promover a segurança nas escolas e também fora delas. Habilitamos essas pessoas para atuarem como multiplicadoras do conhecimento”, comentou o secretário municipal de Mobilidade, Infraestrutura e Serviços Públicos, Rholmer Louzada Junior.