O segundo encontro do Grupo de Gestantes e Puérperas da Clínica da Família Edson Passos, em Mesquita, levou os principais assuntos relacionados à gestação, amamentação e pós-parto para um debate em alusão ao Agosto Dourado.



A troca de experiências e diálogos proporcionou uma manhã de muito aprendizado. Isso graças ao envolvimento da equipe do NASF – o Núcleo Ampliado em Saúde da Família. É que o grupo conta com profissionais da enfermagem, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, odontologia e assistência social.



“A gente entende que a presença dessas gestantes na unidade é fundamental durante esse período. Aqui, nós permanecemos com essa mulher no decorrer das semanas de gestação e, depois, ainda continuamos, juntas, de um a dois anos, acompanhando o bebê na puericultura. É por isso que se faz necessário que essa mamãe não deixe de vir até a gente para garantir atendimentos, suporte e, consequentemente, o fortalecimento de vínculos com os profissionais”, ressalta Stephanie Tavares, gestora da Clínica da Família Edson Passos.

Uma das mamães presentes foi Neila Saldeira, de 36 anos, que estava com sua filha de três meses. “Eu achei essa uma oportunidade de conhecimento para as meninas que estão gestantes e que ainda vão passar por esse processo de amamentação. As profissionais falaram muitas coisas importantes, como a questão da depressão pós-parto. Foi um ponto muito legal”, ela conta.



Equipe multidisciplinar



A Clínica da Família Edson Passos possui quatro equipes, compostas por médicos, enfermeiros e agentes de saúde, além da equipe NASF. Foram eles que compartilharam informações e orientações a respeito do processo da amamentação, que envolvem a saúde da mãe e bebê. Dentre os assuntos abordados, esteve a importância da saúde bucal da gestante. Na unidade, por exemplo, as pacientes grávidas podem buscar o atendimento odontológico.