Equipe do Ministério da Saúde visita MesquitaDivulgação/ PMM

Publicado 23/08/2022 19:43

Profissionais da área de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Saúde conferiram o funcionamento e as tecnologias adotadas na atenção primária de Mesquita, na Baixada Fluminense.



A intenção foi verificar, na prática, tudo que já falava em Brasília que era aplicado no município. O grupo teve a chance de conferir como toda a saúde básica municipal é monitorada via câmeras, acessadas facilmente de forma remota.



“Nos últimos anos, o Ministério da Saúde vem se esforçando para que os municípios se dediquem de forma correta à atenção primária. Aqui, em Mesquita, levamos isso muito a sério. Nossa Saúde é informatizada e foram abertas, nos últimos quatro anos, nove unidades de clínica da família na cidade”, valoriza o secretário municipal de Saúde, Dr. Emerson Trindade.



Na Clínica da Família Cosmorama, os profissionais foram recebidos pela gestora da unidade, a enfermeira Rita Pinho. “Eles estiveram em clínicas da família que estão em construção, em outras unidades que passam por reformas, como a policlínica de especialidades, e também em unidades que estão em funcionamento. Vieram conferir o fluxo de atendimento, alguns dados quantitativos e qualitativos e, pelo que percebi, me pareceram bem satisfeitos com o que viram”, conta Rita, que terminou o encontro com uma sensação de dever cumprido.