Café da manhã para pessoas em situação de rua BEATRIZ SILVA/DIVULGAÇÃO

Publicado 22/08/2022 08:00

Mesquita levou um cenário diferente à Praça Darcy Ribeiro, em Edson Passos. Equipes da Subsecretaria Municipal de Assistência Social proporcionaram uma manhã especial às pessoas em situação de rua da região, em alusão ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Durante a manhã, foram oferecidos café da manhã, corte de cabelo e barbearia. Além disso, estava disponível um varal solidário, que contou com doações de roupas.



Essa foi só uma das ações voltadas para esse público. No início de agosto, eles já tiveram agenda. “Hoje, a ação é para lembrar o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua e mostrar que eles não podem passar despercebidos. Nós preparamos um cronograma que já permitiu um piquenique no Parque Natural Municipal de Nilópolis e o passeio ao Forte de Copacabana. Na próxima semana, a agenda será uma sessão de cinema no auditório Zelito Viana, na sede da prefeitura”, informa Valéria Castro, coordenadora da equipe de Abordagem Social.



Em Mesquita, os trabalhos direcionados a esse público são feitos continuamente, ao longo do ano. No primeiro semestre de 2022, por exemplo, cerca de 70 pessoas foram cadastradas, a partir das abordagens realizadas pelas equipes do Consultório na Rua. A estratégia é do Ministério da Saúde e funciona na cidade desde janeiro deste ano, para garantir acesso aos serviços de saúde. A atuação conta com um grupo multidisciplinar de profissionais, composto por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social, agente social, auxiliar administrativo e odontológico.



“Sabemos que esse público não entra nas unidades de Atenção Básica por conta própria. Mas precisamos ser a primeira porta e o primeiro acolhimento. Então, a ideia do projeto é realizar a abordagem diariamente, para chegarmos até os pontos estratégicos, onde vemos uma população bastante prevalente. Nem sempre todos aceitam, mas aqueles que consentem a abordagem já iniciam o tratamento. A partir disso, o trabalho integrado entre a Assistência Social e a Saúde não mede esforços para que essa pessoa seja reinserida na sociedade com saúde, que é um bem-estar completo e não está só relacionado à ausência de doença no corpo. Além de garantir também a documentação e os benefícios sociais dela”, explica Milena Moraes, que coordena o Consultório na Rua.



Casa Abrigo Andréa Guimarães



Aquele que aceita o acolhimento é encaminhado à Casa Abrigo Andréa Guimarães, que fica em Santa Terezinha. Lá, eles são assistidos na emissão de documentos e inscritos nos benefícios sociais. “Nosso acompanhamento é sempre focado na inserção dessa pessoa na sociedade. Assim, são desenvolvidas atividades direcionadas ao fortalecimento de vínculos. Muitos são os motivos que levam esse público a estar nas ruas e não cabe a nós julgar, mas sim apoiar e, como poder público, garantir seus direitos. Eles não são invisíveis, são cidadãos como todos nós”, garante Nara Cristina Lucena, subsecretária municipal de Assistência Social.