Ana Lúcia, de 54 anos, mãe do Leonardo Medeiros que faz aulas de natação no Espaço Convive - BEA SILVA

Publicado 19/08/2022 13:46

O Espaço Convive realizou a Primeira Feira das Mães de Autistas Empreendedoras de Mesquita. A ação foi realizada na Praça João Pontes, conhecida também como Praça Sete Anões, recebendo tendas com diversos produtos e materiais à venda, entre eles utensílios de artesanato, doces e kits de cosméticos.



“Gosto muito desse contato direto com as pessoas. Com isso, eu não poderia ficar apenas dentro do equipamento, resolvendo questões. Gosto de elaborar atividades. Foi assim que surgiu a ideia desse projeto”, comentou a coordenadora do Espaço Convive, Andréa Alves, que também é psicóloga clínica, especializada em comportamento humano.



Segundo a organização, o foco foi na rentabilidade dessas mães, além de fortalecer a luta pela inclusão e visibilidade das pessoas com Transtorno do Espectro Autista.



Espaço Convive teve feira de mães de autistas empreendedoras BEA SILVA

Para Ana Lúcia, moradora de Santo Elias, o evento é uma forma de dar oportunidade para as mães dos autistas. “Eu geralmente faço para vender em casa e na internet. Vendo de tudo, mas estou querendo me concentrar nesses brinquedinhos pedagógicos, construídos com feltro. Fico feliz com eventos como esse. Particularmente, nunca tinha visto isso em Mesquita”, disse a mãe do Leonardo Medeiros, de 31 anos, que faz aulas de natação no Espaço Convive.



Outras abordagens



Além da feira, o projeto engloba outras atividades, como rodas de conversa para troca de ideias e experiências. Para mais, nesses momentos, geralmente destaca-se a presença de profissionais dentro de cada temática. Elas são realizadas quinzenalmente com os pais, responsáveis e familiares dos assistidos no Convive.



O espaço fica na rua Doutor Manoel Duarte 1426, em Santa Terezinha.