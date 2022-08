Projeto Defesa Civil Juvenil no Cruzeiro do Sul - Divulgação

Publicado 18/08/2022 15:49

O Projeto Defesa Civil Juvenil, da Defesa Civil de Mesquita, terá inscrições abertas, a partir do próximo dia 22, na Escola Municipal Cruzeiro do Sul.



As vagas são direcionadas principalmente à turma do 9º ano da Escola Municipal Cruzeiro do Sul. Porém, 15 do total estão reservadas para a população em geral, desde que atendam aos pré-requisitos, segundo a organização.



Vagas



As inscrições estão abertas para ambos os sexos, mas é preciso que o jovem tenha entre 13 e 16 anos e apresente comprovante de residência no município de Mesquita. Além disso, será necessário levar uma cópia legível da carteira de identidade do aluno ou da certidão de nascimento do mesmo, uma foto 3X4 recente, declaração escolar (comprovando que o inscrito está regularmente matriculado em uma unidade de ensino) e a autorização assinada pelos pais ou por um responsável legal.



Aulas



As aulas começam no dia 6 de setembro, uma terça-feira, com encerramento previsto para 3 de novembro, quinta-feira. As aulas serão sempre às terças e quintas, das 14h às 16h, e ocorrerão na própria unidade.



Grade curricular: primeiros socorros, prevenção de acidentes domésticos, Estatuto da Criança e do Adolescente, educação no trânsito, infecções sexualmente transmissíveis, combate a princípio de incêndio, noções antidrogas e educação ambiental, entre outros.



Para ocupar uma destas vagas, o cadastro deve ser realizado das 9h às 12h, na própria unidade, que fica na rua Elpídio 132, no bairro Cruzeiro do Sul.