Clínica da Família Edson Passos valoriza a amamentação - Divulgação

Clínica da Família Edson Passos valoriza a amamentaçãoDivulgação

Publicado 17/08/2022 18:54 | Atualizado 17/08/2022 18:55

A Clínica da Família Edson Passos, em Mesquita, promove nesta quinta-feira, dia 18, a partir das 9h, um segundo encontro com o Grupo de Gestantes da unidade para intensificar informações sobre a importância do leite materno como alimentação exclusiva do bebê nos primeiros seis meses de vida.



“É claro que o nosso foco é nas participantes do Grupo de Gestantes da própria Clínica da Família Edson Passos. No entanto, o acesso é aberto a qualquer gestante da cidade, paciente desta unidade ou não, que queira participar com a gente”, convida Stephanie Tavares dos Santos, enfermeira e gestora da unidade.



A ideia, segundo a pasta, é reunir as grávidas e puérperas atendidas pela unidade para uma manhã temática e especial para elas. O foco será na amamentação, não apenas em função do Agosto Dourado, mas também por ser um dos temas que mais gera dúvidas nesse público.



Outros assuntos serão abordados como, por exemplo, nutrição, saúde mental, direito da gestante e exercícios de fortalecimento e de relaxamento.



A Clínica da Família Edson Passos fica na Avenida Castelo Banco s/nº, quase em frente à Praça Darcy Ribeiro e a poucos passos da estação de trem Edson Passos.