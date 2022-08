Carla Azevedo e Rosane Santos representaram a corporação na 19ª edição da competição - Divulgação/ PMM

Publicado 15/08/2022 20:01

Guardas de Mesquita trouxeram medalhas do World Police and Fire Games, os Jogos Mundiais de Segurança Pública. Carla Azevedo e Rosane Santos representaram a corporação na 19ª edição da competição, na Holanda, disputando com atletas de forças de segurança e Defesa Civil do mundo.



Foram mais de 10 mil competidores, representando 70 países. O Brasil finalizou sua participação em quarto lugar nos jogos – atrás apenas dos Países Baixos, da Espanha e da Alemanha –, com um total de 306 medalhas.



“Entre idas e vindas, eu compito desde os 12 anos, mas a rotina não me deixa treinar do jeito que eu deveria. Com isso, sempre que eu subo em um pódio, bate uma sensação maravilhosa. É pela minha família, principalmente pelos meus filhos, que eu batalho pelos meus sonhos e que corro atrás das minhas conquistas”, conta Carla, que é efetiva da Guarda Municipal de Mesquita há exatos oito anos, desde agosto de 2014.



As servidoras efetivas de Mesquita conquistaram três medalhas. Carla Azevedo ganhou o ouro em Lançamento de Dardo e a prata no Arremesso de Peso. Já Rosane Santos conquistou o bronze no Revezamento 4 X 400.



Carla já participou de outra edição do World Police and Fire Games, realizada em 2019, na China. Ela comenta que tenta estimular outros guardas mesquitenses, para que a equipe cresça.



Para Rosane Santos, o World Police and Fire Games foi uma estreia em competições. “Se tornou um vício. A minha intenção é participar, é interagir com as pessoas que estão ali, é ter um momento de lazer com os amigos, que também envolve a atividade física. Treinei e me dediquei para essa competição. Nas próximas edições, trarei mais medalhas para Mesquita”.



A próxima edição do World Police and Fire Games acontecerá no ano que vem, na cidade de Winnipeg, no Canadá.