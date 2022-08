Covid-19 - Reprodução/ Pixabay

Publicado 11/08/2022 15:30

No Boletim Epidemiológico desta quinta-feira, 11 de agosto, o município de Mesquita apresentou oito novos casos de covid-19. De acordo com boletim da Secretaria Estadual de Saúde, Mesquita acumula 6.886 casos confirmados e 554 mortes pela doença.



Ao todo, 6.036 mesquitenses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, o município tem 15 e podem ser descartados 3.910 casos.

O munícipio continua com a campanha de vacinação contra a covid-19 destinada para todos os mesquitenses a partir de 3 anos de idade, com ou sem comorbidade ou deficiência permanente. Os postos funcionam das 8h às 16h. É obrigatório a apresentação de RG, CPF ou cartão do SUS.