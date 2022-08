Dois homens foram presos comercializando drogas em Mesquita - Divulgação/ PMERJ

Publicado 08/08/2022 23:08

Dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos no bairro Vila Norma, em Mesquita, Baixada Fluminense. A ação foi realizada por policiais do 20ºBPM.



Segundo informações da PM, os envolvidos estavam comercializando drogas entre as ruas Tropia e Cachoeira. As identidades dos presos não foram divulgadas.



Com eles, uma pistola, munições, 80 pinos de cocaína, 71 pedras de crack e 02 rádios transmissores foram apreendidos.



A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).