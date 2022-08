A pasta disponibilizou vários serviços gratuitos, entre eles de beleza, de saúde e de assistência social - PMM

A pasta disponibilizou vários serviços gratuitos, entre eles de beleza, de saúde e de assistência socialPMM

Publicado 06/08/2022 15:14

A Prefeitura de Mesquita, por meio da Assistência Social, realizou nesta semana duas edições do ‘Mesquita em Ação’, ação social com diversos serviços gratuitos para a população. Ao longo desta sexta-feira (5), o evento foi promovido na Praça Pindorama. Os atendimentos registrados ultrapassaram a marca de 800. Para mais, a agenda do programa também contemplou o bairro de Rocha Sobrinho, especificamente no Sebinho, e realizou mais de 600 abordagens na última quarta-feira (3).



Nos locais, foram disponibilizados vários serviços gratuitos, entre eles de beleza, de saúde e de assistência social.



Quem não deixou a oportunidade no Banco de Areia escapar foi Maria Francisca, de 69 anos. Bem cedo, pela manhã, ela saiu de casa e se dirigiu ao local com alguns planos em mente. Entre eles, se inscrever no Cadastro Único e buscar a emissão do Cartão de Estacionamento para Idosos para o esposo e para o irmão.

“Eu fiquei sabendo e vim. Essas ações são muito importantes porque beneficiam as pessoas que não têm muitas condições financeiras e, também, mostram para a população o que a cidade oferece. Porque tem muita gente que não conhece as coisas oferecidas aqui, em Mesquita”, pontua a moradora.



A proposta da pasta é percorrer o município, levando ações para localidades de fácil acesso pelos munícipes.