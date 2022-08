Serviços de beleza são ofertados no Mesquita em Ação - Divulgação/ PMM

Publicado 04/08/2022 19:08

A Prefeitura de Mesquita, por meio da Assistência Social, realiza mais uma edição do ‘Mesquita em Ação’ nesta sexta-feira (5), na Praça Pindorama, no bairro Banco de Areia. Entre as ações previstas estão o atendimento aos programas Auxílio Brasil, Cadastro Único e Vale Social.



O evento será realizado das 9h às 13h. Ação irá contar com isenção de documentos, atendimento odontológico, emissão de carteira de trabalho digital, e quem quiser cuidar do visual e do corpo poderá aproveitar os serviços de maquiagem, cílios, corte de cabelo e barbearia.



“Todos os serviços e atendimentos ofertados nas ações do nosso cronograma já são disponibilizados em nossos equipamentos, mas esse contato mais próximo fortalece o compromisso com a população”, esclarece Nara Lucena, subsecretária municipal de Assistência Social,



Confira todos os serviços do ‘Mesquita Em Ação’ Praça Pindorama

