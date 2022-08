ODS Municipal leva serviços gratuitos à população - LUAN MACIEL

Publicado 03/08/2022 19:59

A ODS Municipal levou serviços gratuitos à população mesquitense. O Centro Municipal de Serviços foi palco para diversas atividades gratuitas, entre elas de saúde e de beleza, além de oportunidades nos segmentos da educação e do tratamento da saúde bucal.



“Viemos aqui ver como tirar a segunda via da identidade e nos deparamos com essa ação. Então, passamos ali na tenda da saúde. Minha mãe aferiu a pressão e fez o teste de glicemia”, comentou a moradora do bairro Cruzeiro do Sul, Rosana Ferreira, de 56 anos.



O evento também contou com a realização de maquiagem, distribuição de preservativos e conscientização de variados temas, inclusive da importância de manter o calendário vacinal em dia.



“No quadro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temos 17 tópicos que visam resolver os problemas que a sociedade enfrenta. Por isso, trouxemos ações que retratam isso. Por exemplo, no item boa saúde e bem-estar, disponibilizamos a verificação dos sinais vitais. Já as parcerias são caracterizadas pelo último item, que ajudam a alcançar as metas”, argumenta Jurema Bacelar, coordenadora da ODS municipal.



O trabalho recebeu ainda a colaboração da Águas do Rio, o Procon de Mesquita e a Associação de Mulheres de Edson Passos.



Serviços do Centro Municipal



Emissão de identidade civil, agendamento de Seguro-Desemprego, assistências do Procon, da Fundação Leão XIII, do Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal (PAV) e da Junta de Serviço Militar. O local fica na Avenida Presidente Costa e Silva 1.513, no Centro. O horário de funcionamento é das 9h às 17h.