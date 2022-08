Coleta de documentos para regularização fundiária de Maria Cristina - Divulgação

Coleta de documentos para regularização fundiária de Maria CristinaDivulgação

Publicado 01/08/2022 19:36

A Prefeitura de Mesquita realiza nesta terça-feira, dia 2 de agosto, uma nova ação de coleta de documentos dos ocupantes de construções alcançadas pela Regularização Fundiária por Interesse Social (REURB’s) de Maria Cristina. Ao todo, cerca de 135 pessoas devem receber o benefício neste primeiro momento.



Uma primeira data já tinha sido marcada, no último dia 27. Quem não conseguiu estar presente, no entanto, deve comparecer no auditório Zelito Viana, na sede da Prefeitura de Mesquita, das 10h às 16h, nesta terça-feira (2).





A lista com os convocados foi publicada na edição do Diário Oficial de Mesquita desta segunda-feira, dia 1º de agosto; veja aqui

A medida foi divulgada na edição do dia 19 de julho, apontando também a lista de documentos que precisam ser apresentados pelos ocupantes dessas construções: original e cópia legível do documento de identidade e CPF; comprovante de residência; certidão de casamento ou escritura pública de união estável; certidão de óbito, em caso de ocupante falecido; e os contratos ou documentos referentes ao imóvel.



De acordo com a pasta, com a regularização, além de garantir o título definitivo de proprietário, os ocupantes poderão colocar em prática alguns processos, entre eles organizar a venda do imóvel.